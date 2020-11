Dominic Thiem steht zum zweiten Mal in Folge in London im Halbfinale der ATP-Finals. Sein Gegner ist die Nummer eins der Welt: Novak Djokovic.

Es ist der Kampf um das sechste große Finale für Dominic Thiem, das zweite in Serie bei den ATP Finals in London. Und der Gegner könnte im wahrsten Sinn des Wortes nicht besser sein, denn auf der anderen Seite steht heute die Nummer eins der Welt, der Serbe Novak Djokovic. Im Head-to-Head liegt der Österreicher 4:7 zurück - zudem wäre die "Rache" für das verlorene Finale bei den Australian Open im Jänner wohl der beste Ausklang für das Tennisjahr, das zweite Finale in London in Folge inklusive. Für Thiem wäre es übrigens der 300. Karrieresieg (ATP Tour, Grand Slam und Davis Cup).