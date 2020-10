Facebook

Dominic Thiem © GEPA pictures

Das Jahr 2019 steht in der Karriere des Dominic Thiem für den endgültigen Durchbruch. Erster Masters-Titel in Indian Wells, die Heim-Triumphe in Kitzbühel und Wien, fünf Turniersiege insgesamt plus die Endspiele in Paris und bei den ATP-Finals. Geht es um die emotionale Wertigkeit, hebt der Weltranglistendritte das Meisterstück in der Wiener Stadthalle zumindest auf dieselbe Ebene wie seinen US-Open-Triumph.