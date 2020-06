Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Momentaufnahme in Zadar: Coric, Dimitrov, Djokovic und Zverev © AFP

Menschen, die Bedenken haben, wissen eben nicht, wie die Lage in manchen Ländern ist.“ Mit diesen Worten konterte Novak Djokovic all jenen, die vor dem ersten Aufschlag der vom Weltranglistenersten ins Leben gerufenen Adria Tour Kritik bezüglich der quasi nicht vorhandenen Corona-Schutzmaßnahmen äußerten. Und so wurde vor knapp einer Woche in Belgrad, das zu diesem Zeitpunkt als so gut wie coronafrei galt, eine Tennisparty gefeiert, wie man sie aus den guten alten Zeiten kennt: Tausende Zuschauer auf den Tribünen, Ballkinder, die verschwitzte Handtücher der Spieler durch die Gegend tragen, und heftige Umarmungen unter den Protagonisten selbst. Alles so, als wäre Covid-19 ein reines Hirngespinst.