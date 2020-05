Facebook

Rund 10.000 Spieler nehmen an der Mannschafts-Meisterschaft in der Steiermark teil © Gepa

Schritt für Schritt nähert sich auch die heimische Tennisfamilie wieder ihrem gewohnten Sportalltag. Durften am 1. Mai alle Tennisanlagen des Landes (ausgenommen Hallen) wieder ihre Pforten öffnen, so gab es nach dem gestrigen Beschluss der Bundesregierung nun auch grünes Licht für die Mannschaftsmeisterschaften. Ausschlaggebender Grund: Diese zählen nicht zur Kategorie Veranstaltungen. Der steirische Tennisverband STTV konnte gleich ein auch bereits an die Corona-Auflagen angepasstes Regulativ vorlegen. Und so steht dem Startschuss für rund 10.000 Meisterschaftsspieler nichts mehr im Weg.