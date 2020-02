Superstar Roger Federer musste sich am Knie operieren lassen und kehrt erst zur Rasensaison auf die Tour zurück. Davon profitiert Dominic Thiem, der damit demnächst erstmals die Nummer drei in der Weltrangliste sein wird.

Dominic Thiem © APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Das ist bitter! Roger Federer musste sich am Mittwoch einer Knieoperation unterziehen und fällt damit bis nach den French Open (24. Mai bis 7. Juni) aus. "Mein rechtes Knie hat mich schon eine Weile gestört. Ich habe gehofft, dass es besser werden würde, aber nach einer Untersuchung und Diskussionen mit meinem Team habe ich mich entschieden, mich gestern in der Schweiz operieren zu lassen", schrieb der 20-fach Grand-Slam-Sieger auf Twitter.

Federer fällt damit für die geplanten Turniere in Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami und eben bei den French Open in Paris aus. Die Hoffnung: "Ich bin dankbar für die Unterstützung. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen. Wir sehen uns auf dem Rasen!", schrieb der Altmeister weiter.

Von der unfreiwilligen Pause profitiert auch Dominic Thiem. Weil der Schweizer nun seine Dubai-Punkte aus dem Vorjahr verlieren wird, rückt der Österreicher, der Freitag früh im Achtelfinale von Rio de Janeiro auf den Spanier Jaume Munar trifft, demnächst einen Rang auf und wird erstmals in seiner Karriere als Nummer drei in der Weltrangliste aufscheinen. Im Idealfall bereits kommenden Montag - nämlich dann, wenn er in Rio den Einzug ins Halbfinale schafft. Ansonsten ist der Lichtenwörther spätestens am 2. März die neue Nummer drei.