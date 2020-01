Tennis Österreich im ATP-Cup gegen Argentinien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © GEPA pictures

Die Teams von Großbritannien, Russland und Australien stehen beim ATP Cup in Australien nach ihrem zweiten Sieg in der zweiten Begegnung vor dem Einzug in das Viertelfinale. Die Briten setzten sich am Sonntag in Sydney gegen Belgien 2:1 durch, die Russen gewannen in Perth gegen die USA 2:1 und die Australier holten gegen Kanada ihr zweites 3:0 in Folge.

Österreichs Team um Dominic Thiem tritt nach der am Samstag gegen Kroatien erlittenen 0:3-Niederlage in Gruppe E in Sydney am Montag (7.30 Uhr MEZ) gegen Argentinien wieder in Aktion. Die Gewinner der sechs Gruppen sowie die zwei besten Zweiten erreichen das Viertelfinale.