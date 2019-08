Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jürgen Melzer und Oliver Marach © GEPA pictures

Das war aus heimischer Sicht kein guter Start in den vierten Tag von Kitzbühel. Oliver Marach und Jürgen Melzer konnten in keiner Phase des Matches an die guten Leistungen in letzter Zeit anschließen und hatten keine Chance auf den Sieg, auch wenn das Ergebnis anderes vermuten lässt. "Wenn wir in so einer Verfassung wie heute spielen, können wir dieses Duell 30 Mal spielen und gewinnen kein einziges davon", sah es Melzer. Das bestätigte auch Marach: "Wir hatten in den vergangenen Wochen viele Matches, wir waren ein wenig müde."

Die Sieger von Hamburg reisen bereits morgen weiter nach Nordamerika, erst geht es nach Montreal, dann nach Cincinatti und später zu den US Open.

Thiem beginnt um rund 16 Uhr

In Kitzbühel geht es bereits heute spannend weite: Dominic Thiem trifft in der dritten Partie nach 13 Uhr auf den Spanier Pablo Andujar.

Das Programm auf dem Center Court:

Casper Ruud (NOR) - Pablo Cuevas (URU-4)

Fernando Verdasco (ESP-3) - Lorenzo Sonego (ITA-7)

Dominic Thiem (AUT-1) - Pablo Andujar (ESP)

Das Programm auf dem Court Küchenmeister:

Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Jeremy Chardy (FRA)

Pablo Cuevas/Guillermo Duran (ARG) - Philipp Oswald/Filip Polasek