Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © GEPA pictures

Erstmals nach 2015 steht Dominic Thiem wieder im Viertelfinale des Generali Open. Thiem gewann gestern das Österreicher-Duell mit dem Steirer Sebastian Ofner nach 76 Minuten recht klar mit 6:3,6:2.

Er hat damit eine dritte Kitz-Auftakt-Niederlage en suite nach 2016 und 2018 (2017 nicht angetreten) verhindert. Im Kampf um sein drittes Halbfinale in der Gamsstadt nach 2014 (Finale) und 2015 bekommt er es zum dritten Mal mit Pablo Andujar zu tun, Thiem hat eine 2:0-Siegesbilanz stehen. Der Spanier besiegte im Achtelfinale den zweifachen deutschen Kitz-Sieger Philipp Kohlschreiber 6:4,6:4. Das Match ist heute als 3. Match nach 13.00 Uhr (live ServusTV) angesetzt.

"Ich habe schon zweimal gegen ihn gespielt, allerdings noch nie in der Höhenlage", erinnerte sich Thiem an zwei Begegnungen in Rio de Janeiro (2016: 6:3,6:4, 2018: 4:2 Aufgabe Andujar). "Er hat in Gstaad schon einmal gewonnen. Ich freue mich, diesmal habe ich das Publikum voll auf meiner Seite."