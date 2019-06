Thiem überglücklich"Vielleicht mein größter Sieg"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thiem ist wieder im Finale © (c) AP (Pavel Golovkin)

Es ist geschafft, Dominic Thiem steht im Finale der French Open. Sein zweites Grand-Slam-Finale erreichte der Sandplatz-Spezialist abermals in Paris. Einfach war das nicht. Fünf Sätze wurden in 4:13 Stunden bewältigt, dabei musste zwei Tage gespielt werden, weil Regenunterbrechungen es nicht anders möglich machten. Zudem brauchte es drei Matchbälle, der dritter wurde dann sogar im Break verwertet. "Das war vielleicht sogar mein größter Sieg. Ein Halbfinale mit Federer, Nadal, Djokovic - jeden einzelnen zu schlagen, ist eine großartige Sache. Das sind vielleicht die besten drei Spieler aller Zeiten. Es war schon schwierig, rauf und runter vom Platz, das System voll hochfahren und dann wieder zurück. Aber das ist ein Halbfinale in einem Grand Slam, da gibt es keine Müdigkeit, da gibt man alles, egal was passiert."

Halbfinalekrimi: Thiem-Djokovic GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA APA/AFP APA/AFP APA/AFP APA/AFP APA/AFP 1/14

Über Finalgegner und Sandplatz-König Rafael Nadal, der am Sonntag wieder auf ihn wartet, sagt Thiem: "Immer, wenn hier wer ins Finale kommt, ist Nadal der Gegner. Er ist der haushohe Favorit. Ich schaue, dass ich mich 100-prozentig regeneriere."

Djokovic-Siegesserie gerissen

Mit dem Sieg über Djokovic hat Thiem auch dessen Siegesserie bei Major-Turnieren beendet. Djokovic hatte zuletzt in Wimbledon, bei den US Open und den Australian Open triumphiert und war auf der Jagd nach dem "Grand Slam" (alle vier Major-Titel gleichzeitig innezuhaben). Thiem hat mit seinem dritten Sieg im neunten Duell mit dem "Djoker" nun übrigens auch die 18-Millionen-Dollar-Preisgeld-Grenze durchbrochen.

An Geld wird der 13-fache Turniersieger aber nicht gedacht haben, eher an die Genugtuung, wieder einen der ganz Großen geschlagen zu haben. "Das war vielleicht mein größter Sieg", meinte Thiem danach auch.

Der Serbe haderte mit sich und den Bedingungen. "Die Wirbelsturartigen Wetterverhältnisse waren die härtesten, unter denen ich je spielte. Aber ich habe selbst zu viel falsch gemacht", lenkte Djokovic, dem öfters die Nerven durchgegangen waren (zwei Verwarnungen inklusive), ein.

Bei den Damen holte indes übrigens Ashleigh Barty den Titel in Paris!