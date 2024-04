Wenn Sinja Kraus zum Gesprächsthema wird, darf eine bestimmte Aussage nicht fehlen: „Sie ist eine der größten heimischen Zukunftsaktien.“ Bereits als Baby, so erzählt es die Wienerin, packte sie die Leidenschaft zum Tennissport. Sie war wenige Monate alt, als ihre Familie nach New York gezogen ist. Dort kam sie auch zum ersten Mal mit der gelben „Filzkugel“ in Berührung.