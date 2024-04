Eigentlich hätte Dominic Thiem in der ersten Qualifikationsrunde des Masters-Turniers von Monte-Carlo auf den Franzosen Arthur Cazaux treffen sollen. Da dieser aber seine Teilnahme kurzfristig absagte, bekam es der Österreicher mit Roberto Bautista Agut zu tun. Und der Spanier erwies sich an diesem sonnigen Tag im Fürstentum als zumindest eine Nummer zu groß für den Lichtenwörther. Und so musste Thiem, dem teilweise haarsträubende Fehler unterliefen, nach nur 71 Minuten eine glatte 1:6, 2:6-Pleite akzeptieren.

Aufgrund dieser Niederlage wird Thiem aller Voraussicht nach seinen Platz in den Top 100 verlieren. Derzeit liegt der 30-Jährige noch auf Position 91, doch verliert er aus dem Vorjahr 45 Punkte (2. Runde im Hauptfeld). Nächster Turniereinsatz des ehemaligen Weltranglistendritten ist München, wo er dank einer Wildcard aufschlagen darf.

Fix im Hauptfeld steht hingegen Sebastian Ofner. Der 27-jährige Steirer, der zum ersten Mal im Fürstentum antritt, bekommt es erstmals mit dem Briten Daniel Evans zu tun. Der 33-jährige liegt im ATP-Ranking fünf Plätze vor Österreichs bestem Tennisspieler an 42. Stelle.