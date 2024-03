Carlos Alcaraz bewies einmal mehr Kämpferqualitäten und gewann das hochklassige Halbfinale gegen den Südtiroler Jannik Sinner mit 1:6, 6:3, 6:2. Dabei musste der Spanier nach der Bienenschwarm-Unterbrechung im Viertelfinale gegen Alexander Zverev im Halbfinale eine dreistündige Regenpause verkraften.

Sinner, der mit 16 Siegen in Serie ins Jahr gestartet war, lag zu dem Zeitpunkt mit 2:1 vorn und dominierte nach der Unterbrechung den ersten Satz. Doch Alcaraz änderte dann seine Taktik und seine Return-Position und ging häufiger ans Netz. Nach 2:05 Stunden gewann der 20 Jahre alte Spanier schließlich den Schlagabtausch gegen den 22-Jährigen.

Im Finale trifft Alcaraz wie im Vorjahr auf Daniil Medwedew. Der 28 Jahre alte Russe setzte sich in seinem Halbfinale ebenfalls in drei Sätzen mit 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 gegen Tommy Paul (26) aus den USA durch. Dabei lag Paul im Tiebreak des zweiten Satzes mit 3:2 vorn, verlor dann aber fünf Punkte in Serie, nachdem er umgeknickt war. Nach einer Pause und einer Behandlung am Knöchel wirkte der US-Amerikaner im dritten Satz angeschlagen, Medwedew gewann am Ende souverän.

Bei den Frauen kommt es am Sonntag ebenfalls zu einer Neuauflage eines früheren Indian-Wells-Finals. Wie vor zwei Jahren trifft die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen auf Maria Sakkari aus Griechenland.