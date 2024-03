Eine Woche zum Vergessen erlebten Österreichs Tennis-Asse. Nachdem Dominic Thiem, Filip Misolic, Gerald Melzer und Lukas Neumayer in Szekesfehervar gleich in der ersten Runde gescheitert waren, erging es auch Jurij Rodionov und Sebastian Ofner in Phoenix nicht besser. Der Steirer Ofner, die heimische Nummer eins und im US-Bundesstaat Arizona als Nummer zwei gesetzt, unterlag dem französischen Qualifikanten Terence Atmane mit 6:7(5), 6:1, 4:6.

Rodionov hatte schon zuvor gegen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien in zwei Sätzen verloren. Für ihn und für Ofner geht es jetzt weiter zu den Miami Open, die am 17. März mit der Qualifikation starten. Ofner steht als Nummer 37 der Welt fix im Hauptbewerb.