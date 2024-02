Jetzt ist es fix: Nachdem Rafael Nadal nach seinem Aus in Brisbane gegen Jordan Thompson die Australian Open verletzungsbedingt auslassen musste, meldet sich der Superstar wieder fit. So wird der 22-fache Grand-Slam-Sieger ab 9. März beim Masters-Turnier im kalifornischen Indian Wells sein Comeback geben. Zuletzt schlug der Spanier 2022 beim Wüsten-Klassiker auf – damals war erst im Endspiel gegen Taylor Fritz Endstation. Insgesamt konnte Nadal dreimal in Indian Wells triumphieren. Allerdings rührt der letzte Titel aus dem Jahr 2013, als sich der „Matador von Manacor“ im Finale gegen Juan Martin del Potro durchsetzte.

Vor der Rückkehr in Kalifornien steht aber noch ein Schaukampf auf dem Programm. So kommt es am 3. März in Las Vegas zu einem Duell mit Carlos Alcaraz, der allerdings zuletzt in Rio de Janeiro aufgrund einer Knöchelverletzung aufgeben musste. Beide Superstars bieten im Vorfeld des „Netflix Slam“ (der Streamingdienst überträgt das Match live) übrigens im Mandalay Bay Resort and Casino private Trainerstunden an. Eine Stunde mit Nadal oder Alcaraz kostet allerdings umgerechnet 138.000 Euro. Zu viel? Offensichtlich nicht, den beide Spieler sind bereits komplett ausgebucht.