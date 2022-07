Vive le Tour! Es geht wieder los. Mit dem Einzelzeitfahren in Kopenhagen wird am Freitag die 109. Tour de France feierlich eröffnet und in den folgenden drei Wochen herrscht ein rennradtechnischer Ausnahmezustand. 176 Fahrer stellen sich den 21 Etappen der französischen Landesrundfahrt und unter ihnen sind auch sechs österreichische Fahrer: Marco Haller, Felix Großschartner und Marco Haller von Bora hansgrohe, Gregor Mühlberger (Movistar) und Sebastian Schönberger (B&B Hotels). Wie sich ein Etappensieg bei der Tour anfühlt, weiß aber nur einer aus dem Sextett: Patrick Konrad. Im Vorjahr sicherte er sich das Teilstück von El Pas de la Casa nach Saint-Gaudens.