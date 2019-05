Facebook

Christina Perchtold (links) nach ihrem schweren Sturz © Cycling Photographie

Die bisherige Radsaison verlief für die Klagenfurterin Christina Perchtold (Health Mate) wie am Schnürchen. Doch ein schwerer Sturz bei der Tschechien-Rundfahrt machte allerdings ihre restliche Saison zu nichte. „Ich hatte zwar schon spektakulärere Stürze, doch dieses Mal bin ich einfach total blöd gestürzt. Es ging ständig hin und her und dann hat es plötzlich mehrere erwischt. Ich bin genau aufs Steißbein gefallen und durch diesen Aufprall hat sich die Wirbelsäule so weit zusammengeschoben, dass ich mir den achten Wirbel gebrochen habe“, verrät die 25-jährige Polizistin die im Augenblick im LKH Klagenfurt auf weitere Untersuchen wartet.

