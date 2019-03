Die Kärntnerin wurde am Wochenende in der Türlei starke Zweite. Dopinggeschehnisse haben sie schockiert.

Christina Perchtold © Privat

Während in letzter Zeit der ein oder andere österreichische Radprofi für Dopingschlagzeilen sorgte, präsentierte sich Christina Perchtold (Health Mate) beim Grand Prix Velo Alanya in der Türkei sportlicher Natur in Topform. „Platz zwei ist echt lässig, da ich 60 Kilometer im Spitzenfeld dabei war.“ Nach diesem tollen Resultat heißt es Kraft zu tanken, denn ab April steht der 25-Jährigen ein großer Rennblock in Belgien, Luxenburg und Tschechien bevor - „zwölf Rennen in drei Wochen“.

