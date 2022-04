Sepp Straka hat sich nach dem geteilten dritten Rang im PGA-Turnier in Hilton Head in der Golf-Weltrangliste weiter verbessert. Der 28-jährige Österreicher rückte um 14 Positionen an die 53. Stelle vor. Damit hat Österreichs erster Sieger auf der weltweit wichtigsten Turnierserie seit Jahresende 2021 schon 161 Plätze gutgemacht. Bernd Wiesberger kehrt ab Donnerstag nach vierwöchiger Wettkampfpause in Tarragona auf die World Tour (früher Europa-Tour) zurück.

Straka erhielt am Sonntag in Hilton Head 330.850 Dollar brutto (rund 304.000 Euro) aus der Gesamtdotation von 8 Millionen Dollar. Das Verpassen des Play-off um einen Schlag schmerze, "aber es war eine großartige Woche", schrieb Straka auf Instagram. Damit verbesserte sich der gebürtige Wiener in der Saisonwertung der PGA-Tour von der 17. an die 14. Stelle.

Schon ab Donnerstag schlägt der Vielspieler wie u. a. der Masters-Gewinner und Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA) und der Steirer Matthias Schwab (WRL-170.) in Avondale (Arizona/8,3 Mio. Dollar) ab. Wiesberger bestreitet in den nächsten vier Wochen drei Turniere in Europa (je 2 Mio. Dollar), ehe er ab 19. Mai beim US-PGA-Championship wieder auf die Weltelite trifft. Bei der geringeren Dotation auf der World Tour benötigt der Burgenländer Spitzenplätze, um die angepeilte Rückkehr unter die Top 50 zu realisieren. Aktuell rangiert der achtfache Sieger der Europa-Tour an der 78. Stelle der Weltrangliste, 20 Plätze hinter dem Stand zu Jahresbeginn.