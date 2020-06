Österreich ist nicht nur mit dem Start der Formel 1 in Spielberg in einer Vorreiterrolle, auch im Golfsport startet heute das erste Profiturnier seit Beginn der Coronakrise.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Brier freut sich auf den Auftakt in Ebreichsdorf © GEPA pictures

So lange haben die Spielerinnen und Spieler bei dem am Donnerstag beginnenden Golf-Audi-Circuit noch nie auf ihr erstes Profi-Turnier in einer Saison gewartet. Bevor ein Großteil der österreichischen Golf-Elite losstarten konnte, wurden aufgrund der Coronakrise viele Turniere weltweit abgesagt oder verschoben. Schon diverse Runden unter Wettkampfbedingungen haben Sarah Schober, Christine Wolf, Martin Wiegele, Timon Baltl oder Matthias Schwab, der aber heute in Ebreichsdorf nicht dabei sein wird, absolviert. Sie spielten diverse Turniere ihrer Touren schon im Jänner und Feber in Australien, Südafrika oder in den Emiraten.