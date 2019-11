Facebook

Matthias Schwab © GEPA pictures

In der Welt des Golfsports ist Chubby Chandler einer der ganz großen Manager. Mit seiner Agentur ISM hatte er Spielergrößen wie Rory McIlroy, Ernie Els oder Lee Westwood, um nur einige zu nennen, unter Vertrag. Der mittlerweile 66-Jährige, der selbst keine besonders gute Golfkarriere hinlegte, hat ein unglaubliches Netzwerk und enormen Einfluss bei gewissen Entscheidungen. Zurzeit vertrauen Spieler wie Matt Wallace (ENG), Justin Harding (RSA) oder Ex-Ryder-Cup-Captain Darren Clarke (NIR) dem Manager. Eines seiner heißesten Pferde im Stall ist aber Matthias Schwab. „Matthias hat alle Ziele weit übertroffen. Wir wollten die Top 100 in der Weltrangliste erreichen und die Top 50 in der Jahreswertung. Jetzt nimmt er Position 81 ein und kam als 18. nach Dubai“, sagt er zufrieden.