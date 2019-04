Seite per E-Mail senden

Das gelungene Comeback bei einem der vier Major-Turniere, fast elf Jahre nach dem bisher letzten Erfolg, war für Tiger Woods ein höchst emotionaler Moment. "Dass meine Familie an meiner Seite war, ist etwas, das ich nie vergessen werde. Und ich hoffe, dass sie das auch nie vergessen werden", sagte der 43-Jährige.

Der erste Masters-Sieg 1997, ein Jahr nach dem Profi-Debüt, leitete die einzigartige Karriere des berühmtesten Golfspielers der Geschichte ein. Mit dem 15. Major-Titel nach langer Durststrecke mit privaten Problemen (2010 Scheidung von Elin Nordegren nach Bekanntwerden zahlreicher Sexaffären) und vier Rückenoperationen ab 2014 hob Woods, eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Weltsports, seine Laufbahn auf einen weiteren Höhepunkt.

Dem zollten auch zahlreiche Prominente ihren Respekt, hier eine Auswahl der besten Reaktionen:

Ein wirklich großer Champion. Ich liebe Leute, die unter großem Druck stehen. Was für ein fantastisches Comeback für einen wirklich großartigen Kerl!

Gratulation, Tiger! Zurückzukommen und das Masters zu gewinnen nach all diesen Höhen und Tiefen ist ein Beweis für Exzellenz, Beständigkeit und Entschlossenheit.

Ich bin buchstäblich in Tränen, wenn ich @TigerWoods sehe. Das ist überragend wie nichts Anderes. Zu wissen, was du körperlich durchgemacht hast, und zurückzukommen und dann das heute zu schaffen. Wow. Millionenfache Glückwünsche. Ich bin so inspiriert. Danke Dir, Kumpel.

Tennis-Star Serena Williams