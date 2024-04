Ein klein wenig durfte man sich auch am Murhof wie in Augusta fühlen; oder zumindest wie am Start des Nachtslaloms von Schladming. Der ORF fuhr alles auf, was er zu bieten hat: Automatische Kameras, Drohne, Kran – und den vielfach prämierten Regisseur Michael Kögler, der Promis wie Profis beim K.o.-Duell auf dem Par-3-Loch in Szene setzte. Und die Promis waren zahlreich gekommen: Die Fußballer Alexander Schlager und David Schnegg oder die beiden Ex-Teamgoalies Michael Konsel und Franz Wohlfahrt. Oder Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern, Snowboardcross-Olympiasieger Alessando „Izzy“ Hämmerle und Weltmeister Jakob Dusek, BMX-Artist Senad Grosic, die beiden Ski-Asse Michi Kirchgasser und Brigitte Kliment-Obermoser oder „Dancing Star“ und Motorsportlerin Corinna Kamper, die nach acht Jahren extra für dieses Event erstmals wieder Golfschläger in die Hand nahm. Hämmerle und Dusek, erst seit vergangenem Oktober „fanatische Golfer“, erhielten vor dem Bewerb auf einer Proberunde noch wertvolle Tipps vom Salzburger Bernard Neumayr, Bruder von Ex-Speedfahrer Christoph Neumayr.