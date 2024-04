Es ist hierzulande nicht üblich, Sponsorennamen in Vereins- oder auch Turniernamen dauerhaft mitzuführen. Anders etwa als in den USA, wo das sozusagen „gelernt“ ist. Und doch gibt es Ausnahmen. So wie die „Gösser Open“, die heuer vom 14. bis 18. Mai schon zum 32. Mal in Maria Lankowitz über die Bühne gehen. Ein Turnier, das wahrlich als Vorzeigeprojekt des heimischen Golfsports zu bezeichnen ist. Und eines, das in diesem Jahr einen prominenten Gast aus der Heimat haben wird: Lukas Nemecz, im Normalfall auf der DP World Tour engagiert, kehrt für dieses Turnier sozusagen in die dritte Leistungsstufe zurück. Der zweifache Sieger nützt die Pause der World Tour aufgrund der PGA Championships in den USA, um sich in der Heimat im Turnierrhythmus zu halten.