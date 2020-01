Facebook

Voller Einsatz ist zum Saisonfinale gefragt © GEPA pictures

Drei Runden vor Schluss geht es für die Volleyballerinnen vom UVC Holding Graz nochmal um die optimale Ausgangsposition fürs Playoff. Die aktuell zweitplatzierten Grazerinnen treffen am Samstag in Tirol auf die TI Volley aus Innsbruck, die sich derzeit auf dem sechsten und damit letzten Playoff-Platz wiederfinden. Nach der Niederlage der Steirerinnen im letzten Duell gegen Sokol/Post geht es um den zweiten Platz und damit um das Heimrecht im Playoff, wo den UVC Spielerinnen erneut Sokol/Post als Gegner winkt.

UVC-Manager Frederick Laure gibt sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel jedoch selbstbewusst. "Ich bin überzeugt, dass die Damen den einen Punkt Vorsprung verteidigen und am Ende in den Top zwei sind", so Laure. Während den erst- und zweitplatzierten des Grunddurchgang der Playoff-Einzug samt Heimrecht sicher ist, spielen sich die Plätze drei bis sechs die zwei übrigen Halbfinal Tickets aus.

Während die Damen alle Trümpfe in der eignen Hand haben, wartet auf die Männer eine wahre Mammutaufgabe. So treffen die Grazer am Samstag auf den amtierenden Meister Aich/Dob auswärts in Bleiburg. David Reiter sieht dem Spiel trotz der Schwierigkeit aber optimistisch entgegen: "Wir wissen, dass wir auch auswärts gegen sie bestehen können und wollen so viele Punkte wie möglich mit nach Hause nehmen."

Derzeit rangieren die Grazer auf dem dritten Tabellenplatz und sind somit in einer gute Ausgangslage für die Playoffs. Bei den Herren geht es nach der Setzrunde für alle Teams ins Viertelfinale, das durch eine "Best-of-three-Serie" entschieden wird, die besten vier Teams haben hierbei Heimrecht.