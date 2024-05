Traurige Nachrichten aus den USA. So vermeldete das Portal „TMZ“, dass der leblose Körper des 33-jährigen Darius Morris in seiner Heimatstadt Los Angeles gefunden wurde. Über die Todesursache ist vorerst nichts bekannt. Der Point Guard hatte im College von 2009 bis 2011 für Michigan gespielt. Anschließend meldete er sich für den NBA-Draft an und wurde in der zweiten Runde von den Los Angeles Lakers an 41. Stelle gezogen.

Für die Lakers spielte er auch an der Seite von Kobe Bryant und stand bis 2013 im Kader. Anschließend ging er auch noch für die Philadelphia 76ers, die Los Angeles Clippers, die Memphis Grizzlies und die Brooklyn Nets in der NBA auf Punktejagd. Später spielte Morris auch in China, Russland und Frankreich. Letztmals stand er 2020 bei einem Team unter Vertrag.

„Wir sind untröstlich über den Tod von Darius Morris.“, schrieben die Lakers auf X. Auch die 76ers und die Basketballmannschaft Michigans bekundeten mit Beiträgen ihre Trauer.