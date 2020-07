Facebook

Im Walt Disney World Resort in Orlando soll die NBA fertiggespielt werden © imago images/ZUMA Wire

Orlando – ein Wort, ein Ort und vor allem ein Image: Disney World. „Wo Träume wahr werden“, steht über einer der Zufahrten zum gigantischen Freizeitkomplex in Zentral-Florida. Rechts und links neben der dreispurigen Straße grüßen Micky und Minnie Maus. Die Turmspitzen des berühmten Disney Castle über der Durchfahrt sowie Palmen runden das Bild ab. Seit vergangener Woche sind die beliebten Themenparks nach 118 Tagen Coronapause wieder geöffnet. Doch sie sind nicht die einzige Attraktion in Orlando. Für Magie sorgen auch die Stars der Basketball-Profi-Liga NBA. Allerdings sind LeBron James und Kollegen nicht so nahbar wie Donald Duck und Co. Im Gegenteil. Die Basketballer haben in Disney World ihre eigene abgeschottete Blase.