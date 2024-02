American Football ist nicht unbedingt der Sport, in dem man es leicht hat, der G.O.A.T. (Greatest of all time), also der „Größte aller Zeiten“ zu werden. Da gibt es nämlich einen Tom Brady, der seine Karriere beendet hat, allerdings insgesamt sieben Mal den Super Bowl für die New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers gewonnen hat. Dabei beeindruckte der Quarterback durch seine Gabe, in entscheidenden Momenten seine bestmögliche Leistung abzurufen und seine Teams zu Titeln zu führen.