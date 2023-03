Rich Eisen ist ein Experte in der National Football League (NFL). Und er kommt mit gewaltigen News vom NFL-Combine, dem Sichtungstraining für kommende NFL-Stars retour. "Ich habe von etlichen Leuten gehört: Tom Brady ist wohl doch noch nicht fertig mit Football!"

Der 45-jährige Superstar hatte seine Karriere im Februar zum zweiten Mal nach 2022 beendet. Diesmal endgültig, wie es hieß. Hat sich der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten also doch wieder umentschieden?

Das mögliche Ziel Bradys: Die Miami Dolphins. Brady, der siebenmal den Super Bowl gewonnen hat, lebt in Florida. Zu den Tampa Bay Buccaneers will er aber nicht zurück, heißt es. Und bei den Dolphins hat man Probleme auf der Quarterback-Position, Tua Tagovailoa erlitt in der abgelaufenen Saison drei Gehirnerschütterungen und es ist fraglich, ob in der kommenden Spielzeit voll einsatzfähig ist.

Brady selbst hat mit Humor auf die Rückkehr-Gerüchte reagiert. "Jeder, der denkt, ich hätte Zeit, um in die NFL zurückzukommen, hat nie ein zwei Monate altes Kätzchen für seine Tochter adoptiert", schrieb der siebenfache Super-Bowl-Gewinner am Dienstag auf Twitter.

Brady hatte sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich bei einem Tierheim engagiert und das im Tweet erwähnte Kätzchen zusammen mit seinen Kindern adoptiert.