Kein bisschen leise, das ist Tom Brady auch im Alter von 45 Jahren. Beim 16:13-Heimsieg in der National Football League (NFL) gegen die Los Angeles Rams zeigte der Quarterback seine ganze Klasse und führte die Tampa Bay Buccaneers mit dem letzten Angriff zum Sieg. Ein Touchdown-Pass neun Sekunden vor Spielende brachte dem Team aus Florida die Tabellenführung in der NFC South. Brady sorgte in dieser Partie für zwei neue Meilensteine. Als erster Quarterback hat der Altstar 100.000 Passing Yards zu Buche stehen. Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Drew Brees kam in seiner schillernden Karriere gerade einmal auf 85.724 Yards. Zudem gelang Brady, der mit sieben Super-Bowl-Triumphen mehr als jeder andere verbucht hat, sein 55. „Game Winning Drive“ – also die siegbringenden Punkte wurden mit dem letzten Angriff realisiert.