„Wenn wir alle immer nur allein gucken, dann verlieren wir allein auch immer alle gegen China“, sagte die DTTB-Präsidentin Claudia Herweg zum Abschluss des WTT-Turniers in Frankfurt am Main .„Aber was wir tun müssen - auch wenn das nicht einfach wird: Uns an bestimmten Punkten zu vernetzen. Trainingsgruppen in Europa schaffen, Verbindungen herstellen. Die Chinesen haben eine Trainingsgruppe von 40 Leuten, die permanent auf Top-10-Weltranglisten-Niveau reisen und trainieren. Da kommen wir allein nie heran.“

Die Chinesen stellen seit 20 Jahren jeden Weltmeister und jede Weltmeisterin im Einzel. Auch beim ersten internationalen Turnier in Deutschland seit der Coronavirus-Pandemie belegten Spielerinnen und Spieler aus China am Sonntag drei von vier Finalplätzen.