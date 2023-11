Kurz vor Mitternacht war am Mittwochabend die 4:6, 2:6-Niederlage von Dominic Thiem in der zweiten Runde des Paris-Masters gegen Holger Rune besiegelt. „Wenn ich mehrere solche Matches bekomme, werde ich es schaffen, den Level gegen so gute Spieler wieder länger zu halten“, resümierte der Österreicher, der kommende Woche noch in Metz aufschlagen wird und dort seinen Platz im Melbourne-Hauptbewerb fixieren will.