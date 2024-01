Sachen gibt‘s. Der berühmte US-Rapper Snoop Dog wird heuer vom 26. Juli bis 11. August in Paris weilen. Nicht, um dort ein Konzert zu geben, sondern um für die Primetime-Show auf NBC von den Olympischen Spielen zu berichten. Klingt verrückt, ist aber nichts Neues. So war der 52-Jährige bereits bei den Spielen 2020 in Tokio im Einsatz. Damals begeisterte der Amerikaner etwa mit seinem Kommentar zu den Höhepunkten des Dressurreit-Wettbewerbs ein Millionenpublikum.

In Paris soll der US-Star die Wahrzeichen der Stadt erkunden, olympischen Wettbewerben und Veranstaltungen beiwohnen und die Athleten sowie ihre Freunde und Familien besuchen. „Wir wissen nicht, was jeden Tag passieren wird, aber wir wissen, dass er unsere neu gestaltete olympische Primetime-Show mit seiner einzigartigen Perspektive bereichern wird“, heißt es vonseiten des Senders.

Und Snoop Dog ließ verlauten: „Ich bin damit aufgewachsen, die Olympischen Spiele zu sehen und bin begeistert, dass die unglaublichen Athleten in Paris ihr Bestes geben. Es ist eine Feier des Könnens, der Hingabe und des Strebens nach Größe. Wir werden einige fantastische Wettkämpfe haben, und natürlich werde ich den Snoop-Style in die Veranstaltung einbringen. Das werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten, also bleibt dran und haltet die Augen offen. Lasst uns diese Spiele unvergesslich machen, den Wettbewerb anheizen und die Besten zu Gold machen.“