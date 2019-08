Facebook

MotoGP in Spielberg © (c) GEPA pictures

Die MotoGP wird in Spielberg am kommenden Wochenende ein ähnliches Fan-Aufkommen erreichen wie der Formel-1-Grand-Prix vor etwas mehr als einen Monat. Das heißt: auch zu Marc Marquez und Co werden rund 200.000 Zuschauer erwartet. Und dennoch: für ganz spontane Fans gibt es noch Karten. Zwar nicht mehr in allen Kategorien, aber man kann noch dabei sein. Für Sonntag gibt es noch auf der Tribüne T8 im Infield Karten, ebendort auch noch Tickets für’s Wochenende. Auf allen anderen Tribünen sind nur noch Karten für die Trainingstage am Freitag und Samstag verfügbar. Stehplatzkarten gibt es noch für alle drei Tage.