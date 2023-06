Die Rückkehr der Formel 1 nach Spielberg, sie war im Rückblick wohl der größte Coup von Red-Bull-Mitbegründer Dietrich Mateschitz. Nach dem Umbau des ehemaligen A1-Rings konnten es die heimischen Motorsportfans gar nicht glauben, als die Entscheidung 2013 verkündet wurde. Wohl niemand hätte mit einer Rückkehr der Motorsportkönigsklasse in die Steiermark gerechnet, weitaus weniger noch mit der Erfolgsgeschichte, die in den Jahren darauf folgen sollte.

Die Formel 1 sorgte für einen Aufschwung in der gesamten Region, war Zugpferd des neu eröffneten Red Bull Rings und sprengt seit einigen Jahren alle Rekorde. Zehntausende Fans, vor allem aus den Niederlanden, sorgen Jahr für Jahr für ein echtes Motorsportspektakel, welches sich in diesem Jahr zum zehnten Mal jährt. "Wir sind stolz auf eine ganz besondere Partnerschaft mit der Formel 1. Zehn gemeinsame Jahre Red Bull Ring und Motorsportkönigsklasse sowie die Vertragsverlängerung sind ein starkes Bekenntnis zu Österreich, zur Steiermark und zur Region Murtal", meint General Manager Erich Wolf, der sich auf das nächste Fest am Red Bull Ring freut. "Dieses Jubiläum wollen wir mit den vielen großartigen Fans feiern und bedanken uns bei ihnen für die Treue und die überwältigende Stimmung."

Doch auch im Fahrerlager ist der Grand Prix beliebt, vergeben die Piloten für das Rennen in der malerischen Berglandschaft in jeder Saison Bestnoten. Daran dürfte sich auch 2023 nichts ändern. Zum zehnten Jubiläum lohnt sich jedoch ein Blick auf die absoluten Höhepunkte der Formel 1 am Red Bull Ring.

Lang ersehntes Comeback

Knapp 100.000 Fans feierten gemeinsam mit der Formel 1 das Comeback in Österreich, wo sich der Deutsche Nico Rosberg zum ersten Sieger krönte. Nach einem spannenden Qualifying schenkten sich die Fahrer auch im Rennen nichts, vor allem die Williams-Piloten Felipe Massa und Valtteri Bottas mischten an der Spitze mit. Am Ende siegte Mercedes mit Rosberg und Lewis Hamilton jedoch doppelt, während der damals 24-jährige Finne Bottas seinen ersten Podestplatz in der Motorsportkönigsklasse feierte.

Besonderes Highlight damals: Der mittlerweile verstorbene Niki Lauda setzte sich ans Steuer seines Ferrari 312T aus dem Jahr 1976 und begeisterte gemeinsam mit Gerhard Berger und Helmut Marko in ihren Rennwagenklassikern die Menge an der Strecke.

Erster Heimsieg für Red Bull Racing

Nach Jahren der Mercedes-Dominanz schlug 2018 die Stunde von Red Bull Racing und allen voran Max Verstappen. Schon damals war der junge Niederländer ein aufstrebender Star, polarisierte wie verzückte die Formel-1-Welt. Kaum verwunderlich also, dass die niederländischen Fans das Rennen in Spielberg zum Heim-GP erklärten und zu Zehntausenden an die Strecke pilgerten.

Was sie sahen, war ein furios fahrender Verstappen, der sich in einem turbulenten Grand Prix gegen das Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel durchsetze und seinem Team Red Bull Racing den lang ersehnten Heimsieg bescherte. Es sollte der Beginn einer ganz speziellen Beziehung zwischen Verstappen und dem Red Bull Ring werden, der von den orangen Massen frenetisch gefeiert wurde.

Spielberg im Zentrum der internationalen Sportwelt

Die Blicke der Sportwelt waren im Sommer 2020 auf das beschauliche Spielberg gerichtet, als die Formel 1 nach coronabedingter Zwangspause am Red Bull Ring wieder erwachte. Es war ein echter Coup, den die Verantwortlichen am Red Bull Ring landeten, war es doch eines der ersten internationalen Großevents weltweit und Auszeichnung für die reibungslose Organisation in der Obersteiermark.

Aufgrund des engen Terminkalenders wurden erstmals zwei Rennen gefahren, ein Großer Preis von Österreich und ein GP der Steiermark eine Woche später. Ein Konzept, welches sich in Coronajahren bewährte und auch 2021 seine Wiederholung fand. Vor leeren Rängen schnappte sich Valtteri Bottas den ersten Sieg, Lewis Hamilton war eine Woche darauf erfolgreich.

Die Fans sprengen alle Rekorde

Den steigenden Boom in der Formel 1 und sportlichen Aufstieg von Max Verstappen bekam auch der Red Bull Ring zu spüren. Stagnierten die Zuschauerzahlen in den Jahren nach dem Comeback, entwickelte sich das Rennen in Spielberg ab 2018 zu einem echten Spektakel. Mit kurzer Corona-Unterbrechung steht das Rennen in Spielberg mittlerweile symbolisch für den rekordverdächtigen Zuschauerandrang in der Königsklasse.

Der absolute Höhepunkt datiert aus dem Vorjahr, als 303.000 Fans eine mehrtägige Motorsportparty feierten und so für einen neuen Rekord sorgten. Beste Voraussetzungen für 2023, um beim zehnjährigen Jubiläum den nächsten Meilenstein einzufahren.