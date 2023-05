ServusTV und ORF teilen sich seit mehreren Jahren die Formel-1-Saison im heimischen Fernsehen auf. Auf den Grand Prix von Österreich in Spielberg wollte bisher aber niemand verzichten. Nun ist damit aber Schluss. "Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz haben sich die Rechtepartner ServusTV und ORF darauf verständigt, den Österreich-Grand-Prix nicht mehr parallel zu übertragen", hieß es in einer Aussendung. Das diesjährige Rennen am 2. Juli zeigt der ORF live. Ab dem nächsten Jahr überträgt ServusTV das Rennen exklusiv.

Nach der wetterbedingten Absage des Grand Prix in Imola vergangene Woche ergibt sich zudem eine neue Rennaufteilung. Das Rennen in Ungarn zeigt ServusTV. Die verbleibenden Rennen im Überblick: