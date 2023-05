Die Bilder aus der italienischen Region Faenza, unweit der Strecke in Imola, sind erschreckend. Seit Wochen regnet es in Strömen, Überschwemmungen inklusive. Auch für das Wochenende in der Königsklasse des Motorsports wurde nun eine Wetter-Warnung der Behörden ausgegeben. Steht der Grand Prix der Emilia-Romagna somit vor einer Absage?

So weit möchte der Veranstalter noch nicht gehen. Man hoffe auf baldige Besserung und sehe derzeit keinen Grund, das Rennen abzublasen. Am Dienstagnachmittag musste das Fahrerlager aber bereits geräumt werden, da ein Fluss in direkter Umgebung über die Ufer trat und das komplette Paddock unter Wasser stand.

Die nächsten Tage werden also richtungsweisend für eine Austragung. Sollte tatsächlich gefahren werden, können die Teams ihre Slicks wohl zu Hause lassen, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Regenrennen außerordentlich hoch.

Ohnehin steht der Sport bei solchen Naturkatastrophen nicht im Mittelpunkt. In der italienischen Region verloren etwa zwei Menschen durch die starken Regenfälle ihr Leben. Die Scuderia AlphaTauri schickte auf Social Media Beileidswünsche an die Hinterbliebenen.