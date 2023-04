In einem turbulenten Rennen übernahm George Russell nach dem Start die Führung, zwischenzeitlich lag Lewis Hamilton sogar auf Platz zwei. Max Verstappen musste sich am Anfang mit Platz drei begnügen, Charles Lecerlc schied noch in Runde eins nach einem Kontakt mit Lance Stroll aus.

Ein Unfall von Alex Albon, bei dem Nico Hülkenberg im Haas nur knapp einer Kollision entging, sorgte dann für eine Rennunterbrechung.

Die Pechvögel waren dabei Russell und Carlos Sainz, die kurz vor der Unterbrechung an die Box zum Reifenwechsel kamen. Für den Briten im Mercedes kam es noch schlimmer, schied er mit einem technischen Defekt aus.

An der Spitze schnappte sich Verstappen die Führung von Lewis Hamilton und schien diese nicht mehr herzugeben. Drei Runden vor dem Ende krachte aber Kevin Magnussen in die Mauer und verlor einen Reifen. Die Rennleitung entschied erneut auf Unterbrechung, weshalb es kurz darauf den dritten stehenden Start in Melbourne gab.

Danach spielten sich chaotische Szenen ab, mit einem Crash zwischen den Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly sowie Ausfällen von Logan Sergeant und Nyck de Vries. Die Rennleitung entschied sich, die letzte Runde hinter dem Safety-Car zu beenden. Somit siegte Max Verstappen vor Hamilton und Alonso, da die Startreihenfolge zum Re-Start von der Rennleitung vorgegeben wurde. Grundlage dafür war der letztmögliche Zeitpunkt, in dem man die Positionen auf der Strecke eindeutig bestimmen konnte.