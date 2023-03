Der Grand Prix von Österreich wird zumindest bis 2027 im Kalender der Formel 1 bleiben. Wie die Organisatoren und die Formel 1 am Mittwoch mitteilten, wurde eine Vertragsverlängerung der Königsklasse des Motorsports mit dem Red Bull Ring in Spielberg um vier Jahre von 2024 bis einschließlich 2027 vor Kurzem fixiert. Damit wird die Formel 1 in den kommenden Jahren weiterhin in der Steiermark ihre Runden drehen, Red Bull mit Weltmeister Max Verstappen ein Heimrennen austragen.

Der Österreich-GP ist seit 2014 wieder fester Bestandteil im F1-Kalender, zuvor hatte es von 2004 bis 2013 keine Rennen in Spielberg gegeben. Nach einem Umbau des Geländes nach Initiative des verstorbenen Red-Bull-Eigentümers Dietrich Mateschitz kehrte die Formel 1 wieder auf rot-weiß-roten Boden zurück. Heuer wird der Große Preis von Österreich am 2. Juli stattfinden, im vergangenen Jahr waren laut offiziellen Angaben mehr als 300.000 Zuschauer am Rennwochenende anwesend.

"Der Große Preis von Österreich bietet die perfekte Mischung aus einer anspruchsvollen Strecke, Rennfahren mit Höchstgeschwindigkeiten und einem wunderbaren Austragungsort für unsere Fans", sagte Formel-1-Präsident und CEO Stefano Domenicali. "Ich freue mich daher sehr, dass wir im Rahmen dieser neuen Vereinbarung bis mindestens 2027 auf den Red Bull Ring zurückkehren werden."

Insgesamt 34 F1-Rennen wurden bisher in Spielberg gefahren, in den vergangenen drei Jahren gab es mit Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) und Valtteri Bottas (Mercedes) drei Sieger mit unterschiedlichen Boliden.