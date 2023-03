Ein Rennen ist in der aktuellen Formel-1-Saison gefahren und schon gibt es die ersten Giftpfeile in Richtung Konkurrenz. So ist etwa für Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bereits jetzt klar: "Der WM-Titel ist für Mercedes außer Reichweite." Marko halte dies für eine "realistische" Einschätzung, wie er zu deutschen Medien sagte.

Beim Auftakt in Bahrain ließ Max Verstappen die Muskeln spielen, sicherte sich mit großem Vorsprung den Sieg vor Teamkollege Sergio Perez. Ferrari und Mercedes lagen weit zurück und zeigten sich ebenfalls niedergeschlagen. George Russell etwa schrieb den WM-Titel selbst schon ab.

Laut dem 79-jährigen Grazer hat Mercedes mit dem Konzept "nicht ein Problem, sondern mehrere". Bei seinem eigenen Team sah er einen "soliden Start". Es sei aber noch "Luft nach oben". Für die Formel 1 geht es mit dem Rennen in Saudi-Arabien am 19. März weiter.