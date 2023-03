Die internationalen Medien sind sich schon nach dem ersten Rennen einig. Der WM-Titel wird auch in dieser Saison wohl nur über Red Bull und Max Verstappen führen.

Die Konkurrenz sah die Red Bulls meistens nur von hinten © GEPA pictures

GROßBRITANNIEN:

"The Sun": "Super Max."

"Daily Mail": "Max Verstappen eröffnete seine F1-Titelverteidigung mit einem eiskalten, nachdrücklichen Sieg beim Großen Preis von Bahrain."

"The Guardian": "Verstappen siegte mit fehlerfreier Präzision von der Pole bis zur Zielflagge (...)."

"The Telegraph": "Wenn es einen Silberstreif am Eröffnungswochenende der Saison 2023 gab, ein Wochenende, an dem das diesjährige Titelrennen besorgniserregend gleich zum Start für tot erklärt wurde, dann war dies das Auftauchen von Aston Martin."

Fernando Alonso ließ sich feiern © GEPA pictures

In Spanien wurde der drittplatzierte Altmeister Fernando Alonso gefeiert.

SPANIEN:

"Marca": "Max Verstappen gewinnt in Bahrain, Checo Perez wird Zweiter, aber es ist der Tag des Comebacks von Fernando Alonso."

"Mundo Deportivo": "Fernando Alonso ist glücklich. Der Asturier hat endlich ein Auto, mit dem er um wichtige Dinge kämpfen kann, und das Podium in Bahrain in seinem ersten Rennen mit Aston Martin beweist es."

DEUTSCHLAND:

"Süddeutsche Zeitung": "Vorne wieder hui, dahinter "die Seuche". Beim Saisonauftakt in Bahrain dominieren Red Bull und Weltmeister Verstappen die Konkurrenz nach Belieben. Ferrari und Mercedes erleben ein Desaster - dafür stürmt Fernando Alonso zurück aufs Podium."

"Bild": "Schrott-Start in der Formel 1. Mercedes rechnet mit sich selbst ab."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Verstappen ist unschlagbar."

SCHWEIZ:

"Blick": "Red Bull verpasst Ferrari eine erste Ohrfeige."

"Tages-Anzeiger": "Fernando Alonso düpiert sie alle - fast alle."