Ferrari lackiert sein Auto für den kommenden GP von Italien in Monza um. Die Scuderia erhofft sich davon nicht etwa eine bessere Performance, sondern sieht die gelben Applikationen am "F1-75" als Hommage an den Firmengründer Enzo Ferrari zum 100. Jubiläum der Strecke in Monza.

Beim Rennen am Sonntag (Start 15 Uhr) kommt die ursprüngliche Werksfarbe "Giallo Modena" zum Einsatz. Einerseits zeigten sich Charles Leclerc und Carlos Sainz bereits mit den speziellen Rennanzügen in Gelb auf den Sozialen Netzwerken, andererseits präsentierte die Scuderia Bilder mit der "neuen" Farbe entlang der Motorabdeckung und des Heckflügels.

Der spezielle Gelb-Ton soll der Wappenfarbe von Modena entspringen, die Geburtsstadt von Gründer Enzo Ferrari. Am 14. August 1988 verstarb die Motorsport-Legende. Die Strecke in Monza wurde hingegen am 3. September 1922 eröffnet.