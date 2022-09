Wie bereits länger vermutet, sicherte McLaren die Dienste von Toptalent Oscar Piastri, das gab der Formel-1-Rennstall am Freitagnachmittag bekannt. Der 21-jährige Formel-2-Champion ersetzt damit seinen australischen Landsmann Daniel Ricciardo und hat neben Lando Norris künftig das zweite Cockpit bei den "Papayas" inne.

"Ich bin sehr aufgeregt, mein Formel-1-Debüt bei einem so renommierten Team wie McLaren zu geben und sehr dankbar für die Chance, die mir geboten wurde", wird Piastri in einer Aussendung zitiert. "Das Team hat eine lange Tradition darin, jungen Talenten eine Chance zu geben und ich freue mich darauf, hart an der Seite von Lando zu arbeiten, um das Team an die Spitze der Startaufstellung zu bringen."

Piastri sorgte im Sommer für Aufregung, als Alpine ihn als Nachfolger von Alonso präsentiert hatte, er kurze Zeit später per Aussendung aber klarstellte:. "Ich werde kommende Saison nicht für Alpine fahren." Piastri gehört dem Alpine-Nachwuchs an. Der Fall wanderte vor das Contract Recognition Board, welches für Vertragsstreitigkeiten im Motorsport zuständig ist. Auch die Franzosen hatten einen verbindlichen Anspruch auf den 21-Jährigen angemeldet, der in der Renault-Talenteschmiede an die Motorsport-Königsklasse herangeführt worden war.

Der FIA-Ausschuss für Vertragsbestätigungen entschied nun aber einstimmig im Sinne von McLaren. "Wir betrachten die Angelegenheit als abgeschlossen und werden zu gegebener Zeit unser Fahreraufgebot für 2023 bekannt geben", teilte Alpine vor dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort mit. Als Favorit für das zweite Cockpit neben Esteban Ocon wird Pierre Gasly von AlphaTauri gehandelt. Kommt es tatsächlich zum Wechsel, würde das französische Team mit zwei Franzosen an den Start gehen. McLaren-Teamchef Andreas Seidl hingegen freut das Engagement von Piastri naturgemäß: "Das gesamte Team freut sich, Oscar für die Saison 2023 bei McLaren begrüßen zu dürfen. Er kann auf eine beeindruckende Rennsportkarriere zurückblicken, und wir sind sicher, dass er uns zusammen mit Lando dabei helfen kann, unseren Ambitionen einen weiteren Schritt näherzukommen."