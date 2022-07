Mit Ende der laufenden Saison beendet Sebastian Vettel seine Karriere. Das hat der viermalige Formel-1-Weltmeister auf seinem neuen Instagram-Account verkündet. "Ich liebe diesen Sport", sagt Vettel im kürzlich geposteten Video, "er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Aber es gibt mein Leben auf der Strecke und mein Leben neben der Strecke."

Sebastian Vettel war seit dem Jahr 2007 in der Formel 1 aktiv und hat vier Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Nach dem Einstieg bei BMW Sauber wurde er von Toro Rosso verpflichtet, 2009 folgte schließlich der Wechsel zu Red Bull. In den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 sicherte sich Vettel die Weltmeistertitel - als erster Deutscher seit Michael Schumacher. Nach sechs Jahren im Ferrari (2015 - 2020) folgte 2021 der Wechsel zu Aston Martin.

Der Vater dreier Kinder erzählt, dass ihm die Entscheidung, zurückzutreten, nicht leicht gefallen sei. "Ich habe sehr lange darüber nachgedacht", sagt Vettel. "Ich werde mir Gedanken machen, worauf ich mich künftig konzentrieren werde. Aber klar ist für mich, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte."

Einsatz für Menschenrechte und Umwelt

Bei Ferrari, wohin er 2015 gewechselt war, schaffte es Vettel nicht, eine Ära wie sein großes Idol Michael Schumacher zu begründen. 2020 wurde er mitten in der Covid-19-Pandemie von dem Team verabschiedet. Die letzten zwei Jahre seiner Karriere fuhr er für das Team Aston Martin. Dort machte er allerdings mehr Schlagzeilen durch sein politisches Engagement, den Kampf für Menschenrechte und die Umwelt denn mit Erfolgen auf der Rennstrecke.

Die Hoffnungen auf Besserung im grünen Rennwagen seines insgesamt fünften Formel-1-Arbeitgebers erfüllen sich auch im zweiten Jahr nicht. Aktuell belegt der Mann aus Heppenheim nur den 14. WM-Rang, er holte in den bisherigen zwölf Rennen gerade einmal 15 Punkte. Sein bisher letzter Sieg liegt lange zurück, es war am 22. September 2019 in Singapur.