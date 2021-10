Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Er hat den Glauben an die Geschwindigkeit, das Mantra des schnellen Rundendrehens, den Benzinsport nach Österreich gebracht, wurde eines seiner ersten Idole und berühmtesten Opfer: Jochen Rindt.

Jochen Rindt: Mit sechs Grand-Prix-Siegen und einem posthum verliehenen Weltmeistertitel der erste "Popstar" der Formel 1. © picturedesk.com

Einer meiner Kindergartenfreunde hieß Jochen, ein am Land unüblicher Name, waren doch die Knaben damals alle Gerald, Harald, Scherard, Tschillbär oder ähnlich benamst. Aber Jochen? Seine Eltern müssen Fans des großen Jochen Rindt gewesen sein, des ersten österreichischen Formel-1-Weltmeisters – eine Art Johannes der Täufer für den Erlöser der leidgeplagten heimischen Rennsportseele: Niki Lauda. Rindt hat den Glauben an die Geschwindigkeit, das Mantra des schnellen Rundendrehens, den Benzinsport nach Österreich gebracht.