Alex Zanardi im Jahr 2007 © AP

Nach Angaben der Website "tuttobiciweb" verlor der 53-Jährige bergab die Kontrolle und prallte gegen einen LKW. Er soll ein Polytrauma erlitten haben, in kritischem Zustand sein und wurde per Helikopter in ein Spital in Siena gebracht. Dort wurde er bereits operiert.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte wünschte dem Sportidol viel Kraft. "Du hast nie aufgegeben und mit deiner außergewöhnlichen Stärke tausend Schwierigkeiten überwunden. Alex #Zanardi, gib nicht auf. Ganz Italien kämpft mit dir", schrieb der Regierungschef auf Twitter.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Der dreifache Paralympics-Sieger Alex Zanardi war Mitglied einer Staffel von rund 50 Behindertensportlern, die Italien von Norden nach Süden durchqueren und in der Krise ein Zeichen der Hoffnung setzen wollen.

1991 bis 1999 startete der Italiener bei 41 Grand-Prix-Rennen zur Formel-1-Weltmeisterschaft. 1997 und 1998 errang er jeweils die Champ-Car-Meisterschaft. 2001 verunglückte er bei einem Rennen dieser Serie auf dem EuroSpeedway Lausitz schwer und ist seitdem beinamputiert.