Sebastian Vettel lassen die Schummelvorwürfe von Max Verstappen nach dem Rennen in den USA kalt. "Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich denke, die Kommentare waren sehr unreif", sagte Vettel vor dem Großen Preis von Brasilien.

Zwist in der Formel 1

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Haben sich momentan nicht viel zu sagen: Max Verstappen und Sebastian Vettel © APA/ERWIN SCHERIAU

Er ignoriere die Kommentare, weil sie nicht relevant seien, ergänzte Sebastian Vettel im Fahrerlager von Sao Paulo. Nach einem überraschenden Leistungsabfall der beiden Ferrari hatte Red-Bull-Pilot Max Verstappen dem Team Schummelei unterstellt. Vorausgegangen war eine sogenannte Direktive der Regelhüter zum Benzinfluss. "Die beste Antwort können wir auf der Strecke geben", sagte Vettel. Er geht auch davon aus, dass die Autos der Marke aus Maranello beim vorletzten Rennen wieder zu alter (Motoren-)Stärke zurückkehren.

Ganz andere Sorgen hat indes Champion Lewis Hamilton, der seinen sechsten Weltmeisterschaftsgewinn noch immer nicht richtig realisiert. "Es ist noch nicht ganz durchgesickert", sagte der 34-jährige Mercedes-Pilot im Motorhome seines Teams.

Geht es nach seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, ist die Herrschaft Hamiltons aber nächstes Jahr vorbei. Er besitze eine Strategie, wie der Engländer 2020 zu schlagen sei, erklärte er am Donnerstag. "Ich habe einen Plan, aber ich will ihn nicht preisgeben", sagte Bottas. Auf die Frage, ob er so wie einst Nico Rosberg stärker auf Psychospielchen im Kampf gegen Hamilton setzen wolle, antwortete der Finne genervt. "Ganz ehrlich, diese Frage langweilt mich. Ich bin ich, nicht Nico."