Angela Cullen mit Lewis Hamilton © Getty Images

In Hockenheim war er noch richtig krank – inzwischen fühlt sich Lewis Hamilton nach drei Tagen „Ausruhen zu Hause und sehr viel Schlafen“ wieder deutlich besser, „und ich hoffe, bis zum Rennen am Sonntag wieder hundertprozentig fit zu sein“, sagte der Brite in Ungarn. Wer ihm dabei hilft, wieder in Top-Form zu kommen, ist die zierliche, blonde „Frau an seiner Seite“: Angela Cullen, eine gebürtige Neuseeländerin, vor allem Physiotherapeutin aus der gerade im Motorsport sehr hoch geschätzten Organisation des 2016 an Krebs verstorbenen Finnen Aki Hintsa, inzwischen aber auch so etwas wie ein bisschen Hamiltons rechte Hand, Vertraute, persönliche Assistentin – alles in einem.