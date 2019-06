Kleine Zeitung +

Kanada-Grand-Prix Montreal umarmt die Formel 1

Viele Rennstrecken verlieren Zuschauer, die Kosten werden immer höher. Nur Montreal ist in vielen Punkten das Gegenteil. Schnellster im Qualifying war am Samstag Sebastian Vettel. Rennstart am Sonntag um 20.10 Uhr.