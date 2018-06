Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Ricciardo © (c) AP (Luca Bruno)

Daniel Ricciardo hat am Donnerstag im Vorfeld des Formel-1-Grand-Prix von Frankreich erklärt, dass seine Zukunft in der Motorsport-Königsklasse "wohl in zwei Wochen" geklärt sein werde. Der Vertrag des Australiers, den verschiedene Rennställe umwerben, mit dem österreichisch-britischen Red-Bull-Team läuft mit Jahresende aus. Red-Bull-Konsulent Helmut Marko hofft auf einen Verbleib von Ricciardo.

"Jetzt, da das Team die Motorfrage entschieden hat, will es eine schnelle Entscheidung", verriet Ricciardo in Le Castellet. Red Bull wechselt im kommenden Jahr den Antriebspartner, anstelle von Renault werden die Boliden von Honda-Triebwerken angetrieben. Der japanische Konzern beliefert bereits seit heuer des Schwesterteam Toro Rosso. Doch nicht nur Red Bull, sondern auch Ricciardo selbst will möglichst schnell Klarheit, damit er dann die Sommerpause im August entsprechend genießen kann.

Laut Marko soll sich auch McLaren um eine Verpflichtung des 28-Jährigen bemühen. "Alle reden von Ferrari und Mercedes, aber ich weiß, dass es andere Teams gibt, die an mir interessiert sind - und McLaren ist vermutlich eines von ihnen", gab Ricciardo am Donnerstag diesbezüglich zu Protokoll. Gleichzeitig hielt er aber fest, dass er bisher noch keine Verhandlungen mit dem britischen Traditionsteam geführt habe.

"Ich habe von Anfang an gesagt, dass mir am wichtigsten ist, ein Auto zu haben, mit dem ich die Weltmeisterschaft gewinnen kann, weil ich denke, dass ich das schaffen kann", betonte Ricciardo, der in dieser Saison bereits zwei Rennen gewonnen hat und aktuell WM-Vierter ist. Deshalb ziehe er einen Teamwechsel nur dann in Erwägung, wenn ihm ein Rennstall eine bessere Titelperspektive als Red Bull bieten könne. Marko würde gerne rund um das Heimrennen der Roten Bullen am 1. Juli in Spielberg die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ricciardo bekanntgeben.