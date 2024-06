Weltmeister Max Verstappen will die Vorherrschaft in der Formel 1 in Kanada wieder an sich reißen. Die vergangenen drei Rennen haben drei verschiedene Sieger gebracht, die noch dazu in drei verschiedenen Autos saßen. Interessant ist, dass Red-Bull-Star Verstappen in dieser Saison jeweils auf Straßenkursen in Städten, die mit M beginnen, nicht Erster war: Melbourne, Miami, Monte Carlo. Auch in Montreal wird an diesem Wochenende nicht auf einer permanenten Rennstrecke gefahren. Ob es ihm diesmal gelingt, lesen Sie hier: